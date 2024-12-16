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15:52, 16 декабря 2024Экономика

Выплату материнского капитала продлят до 2030 года

В кабмине поддержали продление программы материнского капитала до 2030 года
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко поддержала законопроект, который предусматривает продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из одобренного в кабмине законопроекта Минтруда, с 2027 по 2030 годы право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Дополнительные расходы на реализацию этой меры соцподдержки в указанный период оценили в 2,776 триллиона рублей.

Сейчас программа маткапитала действует до конца 2026 года. Она стартовала в 2007-м, когда право на выплаты получили семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий, если до этого оно не было реализовано. С 1 января 2020 года материнский капитал начали выдавать при рождении первого ребенка.

С 2025 года сумма увеличится на 7,3 процента и достигнет 676 тысяч рублей. Год спустя выплату проиндексируют еще на 4,5 процента до 706,8 тысячи. Ее смогут получить семьи, где есть только один ребенок, родившийся начиная с начала 2020-го, либо несколько детей, родившиеся до этого года.

Если второй, третий или последующий ребенок родился после 1 января 2020 года и семья ранее не получала маткапитал, в 2025 году сумма выплат составит 893,8 тысячи рублей, а в 2026-м — 934 тысячи. Доплата за второго ребенка семьям, которые уже получили материнский капитал за первого, составит в 2025 году 217 тысяч рублей.

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