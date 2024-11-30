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20:08, 30 ноября 2024Экономика

Материнский капитал в России вырастет

Материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3 процента
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 2025 года сумма материнского капитала увеличится на 7,3 процента и достигнет 676 тысяч рублей. Это следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы. Закон подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Согласно документу, в 2026 году материнский капитал будет проиндексирован еще на 4,5 процента до 706,8 тысячи рублей. В 2027 году выплата вырастет еще на 4 процента и составит 735,1 тысячи рубля. Эти суммы смогут получить семьи, где есть только один ребенок, родившийся начиная с 1 января 2020 года, либо несколько детей, родившиеся до 2020 года.

Если второй, третий или последующий ребенок рожден начиная с 1 января 2020 года и семья ранее не получала маткапитал, в 2025 году сумма выплат составит 893,8 тысячи рублей, в 2026-м — 934 тысяч рублей, в 2027-м — 971,4 тысячи рублей.

Если ранее семья уже получила материнский капитал за первого ребенка, доплата за второго составит в 2025 году 217 тысяч рублей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что выплаты россиянам маткапитала завершится не раньше 2030 года. Начиная с 2022 года власти индексируют маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год.

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