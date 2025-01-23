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18:21, 23 января 2025Экономика

В правительстве рассказали о предстоящем повышении материнского капитала

Котяков: Материнский капитал после индексации достигнет 912 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Общий размер материнского капитала после февральской индексации на 9,5 процента составит 912 тысяч рублей. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Его цитирует «Интерфакс».

По словам министра, выплата вырастет год к году почти на 80 тысяч рублей. В то же время сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч рублей, достигнув 690 тысяч. При рождении второго семья, которая до этого не оформляла сертификат, получит дополнительно почти 222 тысячи рублей, в результате чего выплата достигнет указанной отметки.

Предстоящее повышение произойдет с 1 февраля в рамках индексации других более чем 40 выплат и пособий, которые в России также проиндексируют по инфляции.

Ранее стало известно, что Госдума на первом в 2025 году пленарном заседании одобрила продление программы маткапитала до 2030 года включительно.

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