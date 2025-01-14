Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 14 января 2025Экономика

Госдума согласилась продлить программу маткапитала

Госдума: Программу материнского капитала продлят до конца 2030 года
Кирилл Луцюк

Фото: Валентина Половникова / Коммерсантъ

Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года был принят Госдумой на первом пленарном заседании восьмой сессии в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, законопроект нацелен на реализацию послания Президента России и поэтому был рассмотрен в приоритетном порядке. По его словам, эта программа стала одной из самых эффективных мер социальной поддержки молодых родителей.

«С 1 февраля 2025 размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рублей. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рублей, если до этого не получали сертификат. После принятия этого закона еще около пяти миллионов российских семей получат право на материнский капитал», — сказал Володин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не исключила того, что в 2025 году материнский семейный капитал разрешат тратить на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Чуть не упавшая на мужчину глыба льда в Санкт-Петербурге попала на видео

      Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

      Россия увеличит количество авиарейсов в одну популярную страну Азии

      На Украине раскрыли размер финансовой помощи от европейских стран

      Двоих россиян осудили за расправу над женщиной и поджог ее квартиры

      Числившегося в похоронных списках бойца СВО нашли живым в тысячах километров от дома

      Китай приготовился к перебоям с поставками нефти из России

      В Раде рассказали о переводе инструкторов в пехоту ВСУ

      Чепчики стали трендом в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше