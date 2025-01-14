Госдума согласилась продлить программу маткапитала

Госдума: Программу материнского капитала продлят до конца 2030 года

Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года был принят Госдумой на первом пленарном заседании восьмой сессии в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, законопроект нацелен на реализацию послания Президента России и поэтому был рассмотрен в приоритетном порядке. По его словам, эта программа стала одной из самых эффективных мер социальной поддержки молодых родителей.

«С 1 февраля 2025 размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рублей. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рублей, если до этого не получали сертификат. После принятия этого закона еще около пяти миллионов российских семей получат право на материнский капитал», — сказал Володин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не исключила того, что в 2025 году материнский семейный капитал разрешат тратить на оказание высокотехнологической медицинской помощи.