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07:15, 5 января 2025Экономика

Россиянам рассказали об увеличении материнского капитала в 2025 году

Депутат Бессараб сообщила об увеличении материнского капитала с 1 февраля
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 февраля 2025 года материнский семейный капитал в России будет увеличен, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

С 1 февраля 2025 года материнский семейный капитал будет увеличен на процент инфляции. На первого ребенка он составит 676 тысяч рублей, а на второго и последующих детей — 894 тысяч рублей или 217 тысяч рублей, если ранее семья получала выплату

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб выразила надежду на то, что в 2025 году разрешат тратить материнский семейный капитал на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

«Тем более что многие регионы уже разрешили свой материнский региональный капитал использовать на мать и дитя, на лечение сложных заболеваний или когда большая очередь, а требуется быстрое, например, хирургическое вмешательство. То есть мы очень рассчитываем на то, что все-таки придем к пониманию необходимости этого», — заключила депутат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в России решено продлить программу материнского капитала до 2030 года включительно. Кроме того, он заверил, что маткапитал и дальше будет индексироваться. Премьер-министр убежден, что данная форма государственной помощи доказала эффективность и востребованность. За все время ее существования выдали больше 14 миллионов сертификатов.

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