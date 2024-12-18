Стали известны сроки продления программы маткапитала

Мишустин: программу маткапитала продлят до 2030 года включительно

В России решено продлить программу материнского капитала до 2030 года включительно. Такие сроки назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам председателя правительства, сегодня же будут обсуждаться необходимые поправки в закон. Кроме того, он заверил, что маткапитал и дальше будет индексироваться. Как стало известно, первое повышение произойдет в феврале 2025 года. Речь идет о выделении более 676 тысяч рублей на первенца и более 893 тысяч рублей на второго ребенка и последующих.

Премьер-министр убежден, что данная форма государственной помощи доказала эффективность и востребованность. За все время ее существования выдали больше 14 миллионов сертификатов.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому программу материнского капитала продлят до 31 декабря 2030-го. С 2027 по 2030 год право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей.