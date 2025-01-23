Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 23 января 2025Экономика

В России повысят более 40 пособий и выплат

Котяков: В феврале в России на 9,5 % повысятся свыше 40 разных пособий и выплат
Дмитрий Воронин
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Более 40 различных выплат и пособий будут проиндексированы в России на 9,5 процента (то есть фактически на уровень инфляции, составивший по данным Росстата за 2024 год 9,52 процента) с 1 февраля. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова сообщает ТАСС.

Как уточнил министр, постановления, регламентирующие эти повышения, уже внесены в кабмин.

По его словам, размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после индексации составит 912 тысяч рублей. «Это почти на 80 тысяч рублей больше», — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, сравнив уровень выплаты с текущим.

Ранее стало известно, что глава государства заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии в России на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручение после катастрофы с танкерами в Керченском проливе

      Врачи раскрыли неожиданную пользу суши

      Бывшему замгубернатора Севастополя продлили арест

      P.Diddy подал в суд на журналистов

      Германия разместит истребители в Польше

      Москвичам пообещали 15-градусные морозы в марте

      Дочь Ренаты Литвиновой вышла в свет в колье за 19 миллионов рублей

      В российском регионе за расправу над девушкой 15 лет назад задержан мужчина

      Главком ВСУ призвал ввести цензуру в военное время

      Рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше