В России повысят более 40 пособий и выплат

Котяков: В феврале в России на 9,5 % повысятся свыше 40 разных пособий и выплат

Более 40 различных выплат и пособий будут проиндексированы в России на 9,5 процента (то есть фактически на уровень инфляции, составивший по данным Росстата за 2024 год 9,52 процента) с 1 февраля. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова сообщает ТАСС.

Как уточнил министр, постановления, регламентирующие эти повышения, уже внесены в кабмин.

По его словам, размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после индексации составит 912 тысяч рублей. «Это почти на 80 тысяч рублей больше», — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, сравнив уровень выплаты с текущим.

Ранее стало известно, что глава государства заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии в России на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».