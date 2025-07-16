В Совфеде высказались о возможности штрафов для россиян за вход в Instagram

Сенатор Шейкин заявил, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ). Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные на рассмотрение в Госдуму.

По словам сенатора, попытки пользователей сети зайти на сайты и в приложения Meta не образуют административного правонарушения. «Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — пояснил он.

Шейкин заверил, что обычный просмотр страниц, в том числе контента иноагентов, если он не включен в список экстремистских материалов, не будет являться нарушением.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать за то, что они ищут в интернете заведомо экстремистские материалы. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Уточнялось, что размер штрафа для граждан за такое правонарушение может составить от 3 до 5 тысяч рублей.