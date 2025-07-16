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23:36, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян захотели начать штрафовать за некоторые поисковые запросы

ГД рассмотрит введение штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Жителей России могут начать штрафовать за то, что они ищут в интернете заведомо экстремистские материалы. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил Комитет Госдумы (ГД) по госстроительству и законодательству, следует из думской электронной базы.

Штраф рискуют получить россияне, которые, обходя блокировки в том числе при помощи VPN, пытаются заполучить доступ к заведомо экстремистским материалам. Авторы инициативы также считают, что распространение информации о способах обхода блокировок способствует доступу к противоправному контенту.

Уточняется, что поправками предлагается дополнить КоАП РФ статьей 13.53.

Ранее депутат Антон Немкин заявил, что VPN могут собирать и продавать данные о пользователях.

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