Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

Опубликованы кадры вооруженного нападения на бойца ММА Хизриева в Махачкале

В Махачкале неизвестные совершили нападение на бойца MMA Тимура Хизриева. В дагестанского спортсмена несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

Инцидент произошел около 23:40 во вторник, 15 июля. Хизриева, как утверждается, поджидали во дворе дома на улице Даниялова. Когда он приехал и вышел из своего автомобиля, двое неизвестных в масках открыли огонь. Всего было сделано около 10 выстрелов.

В сети появилось видео нападения на бойца ММА в Махачкале

На записи с камер видеонаблюдения, публикуемой в сети, видно, как сначала Хизриев пытается сопротивляться. Он даже повалил одного из нападавших. В это же время на мужчину напал еще один сообщник — он приблизился и сделал еще несколько выстрелов. После этого спортсмен смог встать и отбежать за свой автомобиль.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. При этом уже вскоре в Махачкале был объявлен план «Перехват».

По словам очевидцев, на которых ссылается SHOT, нападавшие также выкрикивали оскорбления в адрес семьи Хизриева. Уехали они на белой «Приоре», забрав своего подельника, который ждал их около ближайшего магазина.

Врачи рассказали о состоянии Хизриева после стрельбы

После произошедшего Хизриева экстренно госпитализировали. Его доставили в махачкалинскую больницу.

В настоящее время жизни расстрелянного российского бойца MMA уже ничто не угрожает. По данным медиков, сейчас Хизриев находится в стабильном состоянии.

По предварительным данным, в больнице зафиксировали около пяти ранений. На теле бойца ММА заметили раны в области плеча, кисти и груди. Хизриев находится на операции.

Похожий инцидент со стрельбой произошел в Москве

Ранее неизвестный несколько раз выстрелил в вице-президента Федерации боевых искусств России Романа Грузинова. 14 июня на мужчину напали около детского сада на северо-западе Москвы.

В Грузинова стреляли из травматического пистолета. Его экстренно госпитализировали. Он также заявил, что не был знаком с напавшим на него человеком.

Роман Грузинов — инструктор международного класса и офицер спецназа. Он удостоен правительственных наград, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях. В период с 1999 по 2003 год нес службу в Югославии и на Северном Кавказе.