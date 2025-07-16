Раскрыты подробности состояния расстрелянного российского бойца MMA

Shot: Расстрелянный в Махачкале боец ММА находится в стабильном состоянии

Российский боец ММА Тимур Хизриев, которого расстреляли в Махачкале, находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, у Хизриева зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Сейчас он находится на операции.

Ранее стало известно, что в Хизриева несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени. Спортсмена подкараулили во дворе дома на улице Даниялова. Когда он приехал и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около 10 выстрелов. Нападавшие уехали с места преступления на белом автомобиле, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов.