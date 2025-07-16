Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 16 июля 2025Силовые структуры

Неизвестные выстрелили на российского бойца ММА и попали на видео

В Махачкале двое неизвестных расстреляли бойца ММА Хизриева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Telegram-канал Shot

Двое неизвестных выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, что преступление произошло ночью во дворе одного из многоэтажных квартирных домов. Там группа мужчин громко разговаривает на автомобильной парковке. В какой-то момент раздаются хлопки.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в бойца ММА Хизриева был объявлен план «перехват».

По словам очевидцев, убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. Злоумышленники покинули место преступления на белом автомобиле, забрав своего подельника, который ждал неподалеку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

    Раскрыта судьба принадлежащего дочери бывшего замминистра обороны России имущества

    Стало известно о панике солдат ВСУ в Днепропетровской области

    В России указали на утрату Украиной права на территориальную целостность

    Раскрыты подробности о номиналах банкнот БРИКС

    Названы простые способы сделать секс ярче и интереснее

    Раскрыта одна из инструкций для украинских телефонных мошенников

    Место падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае попало на видео

    Вероятность начала гражданской войны на Украине оценили

    Раскрыта помощь Трампа Украине во время первого срока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости