Неизвестные выстрелили на российского бойца ММА и попали на видео

В Махачкале двое неизвестных расстреляли бойца ММА Хизриева

Telegram-канал Shot

Двое неизвестных выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, что преступление произошло ночью во дворе одного из многоэтажных квартирных домов. Там группа мужчин громко разговаривает на автомобильной парковке. В какой-то момент раздаются хлопки.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в бойца ММА Хизриева был объявлен план «перехват».

По словам очевидцев, убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. Злоумышленники покинули место преступления на белом автомобиле, забрав своего подельника, который ждал неподалеку.