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16:16, 15 июня 2025Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Москвы

В Москве открыли стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Грузинову
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств столицы России Роману Грузинову. Об этом сообщает «МК».

Преступление было совершено около детского сада на северо-западе города 14 июня. Мужчина начал стрелять из травматического пистолета по Грузинову. Пострадавшего госпитализировали. Он заявил изданию, что не знаком со стрелявшим.

Грузинов — инструктор международного класса и офицер спецназа. Удостоен правительственных наград. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях. В период с 1999 по 2003 год россиянин служил в Югославии и на Северном Кавказе.

Ранее житель Тверской области устроил стрельбу по подросткам из-за шума и ранил девушку.

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