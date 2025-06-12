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13:14, 12 июня 2025Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу по подросткам из винтовки

Житель Тверской области устроил стрельбу по подросткам и ранил девушку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Тверской области устроил стрельбу по подросткам из-за шума и ранил девушку. Об этом сообщили в УМВД по российскому региону.

По данным ведомства, конфликт произошел в селе Верхняя Троица, где поздним вечером 11 июня подростки катались на мототехнике, чем раздражали россиянина. Тогда мужчина решил взять из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по детям.

В результате 17-летняя девушка оказалась в больнице с ранением легкого. Стрелявшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный пробрался через забор в один из жилых комплексов в Чите и устроил стрельбу на детской площадке.

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