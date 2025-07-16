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11:03, 16 июля 2025Культура

В Москве началось прощание с Юрием Морозом

Десятки поклонников пришли на прощание с режиссером и продюсером Юрием Морозом
Ольга Коровина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве началось прощание с режиссером и продюсером Юрием Морозом. Об этом сообщает ТАСС.

Траурная церемония началась в Большом зале Центральной клинической больницы № 1. Проститься с любимым режиссером и автором хитовых сериалов пришли десятки поклонников и знакомых. После гражданской панихиды в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище пройдет отпевание.

14 июля сообщалось, что Юрия Мороза не стало в возрасте 68 лет. По данным Mash, причиной его ухода стало онкологическое заболевание — артист долгое время болел раком поджелудочной железы.

Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа, в 70-х годах служил в театре «Ленком». Также он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. Известен как режиссер сериалов «Каменская» и «Апостол», а также как автор экранизации романа «Братья Карамазовы» и многих других картин.

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