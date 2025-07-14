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11:57, 14 июля 2025Культура

Умер режиссер Юрий Мороз

Режиссер и актер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ушел из жизни известный режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз. Об этом телеканалу «Культура» сообщил его друг, артист Дмитрий Харатьян.

Кинематографисту было 68 лет. Об обстоятельствах его смерти на данный момент ничего не известно.

Мороз окончил режиссерский факультет ВГИК, в 70-х годах служил в театре Ленком. Также он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. Он известен как продюсер сериалов «Каменская» и «Содержанки», а также как автор экранизации «Братья Карамазовы» и многих других картин.

Дочь режиссера Дарья Мороз — известная актриса, звезда сериала «Содержанки». Его супруга Виктория Исакова — также актриса. В 2006 году за роль в фильме своего мужа «Точка» получила приз как «Лучшая актриса года» на Чикагском международном кинофестивале.

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