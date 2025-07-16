Россияне купили путевку в отель Турции за 700 тысяч рублей и попали в очаг антисанитарии

Shot: Россияне пожаловались на антисанитарию в пятизвездочном отеле в Анталье

Россияне купили путевку в отель в турецкой Анталье за 700 тысяч рублей и попали в очаг антисанитарии. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Соотечественница Екатерина пожаловалась журналистам, что, когда она приехала в пятизвездочный отель премиум-класса Ducala Lara, ее заселили в грязный номер, не убранный после предыдущих постояльцев. Более того, в отеле не работали лифт, кондиционер и сауна, в ресторане подавали еду на битой посуде, а после приема душа по всей комнате были протечки.

Гости также рассказали, что на территории отеля идет активная стройка, а воду и электричество постоянно отключают на несколько часов. Из-за неработающих лифтов матерям с колясками приходится подниматься в номер по лестнице.

Кроме того, в отеле есть проблемы с бронью номеров. Некоторые семьи, приехавшие с детьми, вынуждены весь отдых спать вчетвером на одной кровати. При этом проживание в Ducala Lara стоит от 30 до 60 тысяч рублей за ночь, говорится в источнике.

Ранее туроператор поселил россиян в недостроенный отель на популярном азиатском курорте Пхукет. В нем не было ни бассейна, ни одного холла, ни территории.

