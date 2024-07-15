Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:24, 15 июля 2024Путешествия

Россияне купили тур в Таиланд за сотни тысяч рублей и оказались на стройке

Shot: туроператор поселил россиян в недостроенный отель на Пхукете

Фото: Katie Musial / Unsplash

Туроператор поселил россиян в недостроенный отель на популярном азиатском курорте Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, путешественники из Новосибирска купили тур в Таиланд более чем за четыре сотни тысяч рублей и выбрали для проживания пятизвездочный отель. Отмечается, что система бронирования подразумевала только количество звезд, точное место заселения становилось известно по прилете.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Пострадавшая туристка рассказала журналистам, что в итоге вместо пятизвездочного Wyndham Garden Naithon Phuket они оказались на стройке. По ее словам, в отеле не было ни бассейна, ни одного холла, ни территории. Более того, каждое утро им приходилось просыпаться вместе с началом работ.

Ранее британские туристы потребовали от туристической компании Tui вернуть им деньги за испорченный отпуск на Карибах. Когда супруги заселились в отель, выяснилось, что рядом с гостиницей идет стройка.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Скульптуру с дачи Геринга отказались признать объектом культурного наследия

      Россиян накормят северокорейским деликатесом

      Россия стала лидером по поставкам в Индию одного продукта

      Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

      Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

      Москвичам расскажут о будущем столицы при помощи интерактивов и спектаклей

      В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

      Массовая драка в российском ресторане попала на видео

      Немецкий оппозиционер незаконно прокатился на истребителе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше