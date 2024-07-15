Россияне купили тур в Таиланд за сотни тысяч рублей и оказались на стройке

Shot: туроператор поселил россиян в недостроенный отель на Пхукете

Туроператор поселил россиян в недостроенный отель на популярном азиатском курорте Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, путешественники из Новосибирска купили тур в Таиланд более чем за четыре сотни тысяч рублей и выбрали для проживания пятизвездочный отель. Отмечается, что система бронирования подразумевала только количество звезд, точное место заселения становилось известно по прилете.

Пострадавшая туристка рассказала журналистам, что в итоге вместо пятизвездочного Wyndham Garden Naithon Phuket они оказались на стройке. По ее словам, в отеле не было ни бассейна, ни одного холла, ни территории. Более того, каждое утро им приходилось просыпаться вместе с началом работ.

Ранее британские туристы потребовали от туристической компании Tui вернуть им деньги за испорченный отпуск на Карибах. Когда супруги заселились в отель, выяснилось, что рядом с гостиницей идет стройка.

