Семейная пара накопила на путешествие мечты на Карибы и «оказалась в аду»

Express: стройка в соседнем отеле испортила британцам отдых за 370 тысяч рублей на Карибах

Супруги из Британии потребовали от туристической компании Tui вернуть им 5000 фунтов стерлингов (370 тысяч рублей) за испорченный отпуск на Карибах. Об этом сообщает Express.

Как рассказали Доун и Дэвид Бретт (Dawn и David Brett), они мечтали о путешествии на остров Аруба и потратили на двухнедельную поездку свои накопления. Однако когда туристы заселились в отель, выяснилось, что рядом с гостиницей идет стройка. При этом ремонтные работы длились с понедельника по субботу с семи утра до четырех часов дня. «Мы оказались в аду. Они стучали и бурили в течение всего нашего отпуска. Мы не могли расслабиться даже около бассейна», — приводит издание слова Доун.

Британка отметила, что ей пришлось пить успокоительные и лекарства от головной боли. По ее словам, вместе с мужем она собиралась уехать раньше, но турфирма отговорила их.

Как отмечает издание, теперь супруги требуют вернуть деньги за испорченный отпуск. Однако турагентство отказывается это делать, ссылаясь на то, что предупреждали путешественников о незначительных строительных работах. Британцы утверждают, что, если бы представляли себе масштаб стройки, никогда бы не поехали в этот отель. Доун и Дэвид уточнили, что несколько лет назад отдыхали в соседней гостинице и остались очень довольны отдыхом.

Ранее авиакомпания British Airways испортила отпуск в Диснейленде, который обошелся семье в 45 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). Девять чемоданов оказались утеряны, в них, в частности, находились важные медицинские препараты для детей.