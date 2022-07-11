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Авиакомпания испортила семье путешествие мечты за три миллиона рублей

British Airways потеряла девять чемоданов семьи и испортила отпуск за три миллиона рублей

Фото: Toby Melville / Reuters

Авиакомпания British Airways испортила отпуск в Диснейленде, который обошелся семье в 45 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.

По сведениям издания, Скотт Шилдс (Scott Shields) из Шотландии отправился в путешествие мечты в Орландо (штат Флорида) с детьми, женой и четырьмя друзьями семьи.

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Отмечается, что, когда они добрались до Лондона, их девять чемоданов оказались утеряны. При этом в багаже находились жизненно важные медицинские препараты для малышей — в частности, от астмы. В результате туристам пришлось лететь в США без одежды и лекарств.

Сообщается, что на одежду им пришлось потратить в американских торговых центрах около тысячи фунтов стерлингов (74 тысячи рублей).

Газета пояснила, что Шилдс сразу связался с British Airways, авиаперевозчик принес извинения и пообещал доставить чемоданы в течение 48 часов. Однако за неделю отпуска путешественники багаж так и не получили.

Ранее туристке, прилетевшей из Торонто в Лондон рейсом Air Canada, пришлось три часа рыться в горе забытых чемоданов в аэропорту Хитроу, чтобы найти свой багаж.

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Ксения Жарова
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