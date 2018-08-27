Вдову Маккейна захотели видеть на его месте

Пост сенатора от американского штата Аризона, ставший вакантным после смерти Джона Маккейна от рака, может временно занять его вдова Синди. Об этом пишет The New York Times.

Члены Республиканской партии рассказали изданию, что среди потенциальных кандидатов, помимо Синди Маккейн, есть также бывшие сенатор Джон Кайл и члены палаты представителей Джон Шадегг и Мэтт Салмон, экс-посол США в Финляндии и другие. В то же время губернатор региона Даг Дьюси уже сообщил, что назначения преемника не будет до тех пор, пока не состоятся похороны политика. Он подчеркнул, что такое решение принял из уважения к жизни и наследию скончавшегося Маккейна.

Как отмечает газета, новый временно исполняющий обязанности сенатора потенциально может оказать значительное влияние на расклад сил. В настоящее время у республиканцев большинство в сенате: 51 место против 47 у демократов. Еще двое независимых законодателей выступают на стороне Демократической партии. Со смертью Маккейна за республиканцами осталось 50 мест. Впрочем, в ноябре в США пройдут выборы в Конгресс, в ходе которых часть законодателей сменится.

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О смерти политика стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение.

Семья Маккейна попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в сенате штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа. Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.

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