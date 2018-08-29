Гроб Маккейна понесет россиянин

Публицист и федеральный координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший будет одним из тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на траурной церемонии. Об этом сообщает Politico.

По данным газеты, политик сам попросил об этом россиянина еще в апреле. Отмечается, что пожелание Маккейн передал через общего друга. Кара-Мурза рассказал, что когда узнал о диагнозе и просьбе, то был настолько поражен, что практически расплакался и согласился. С сенатором он знаком со времен протестов на Болотной площади в Москве в 2010 году.

Кроме публициста гроб также понесут бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн и несколько друзей скончавшегося, среди которых актер Уоррен Битти.

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Politico пишет, что выбор сенатора — последнее послание президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которых он считал своими главными противниками. Так, американского лидера он критиковал за слишком мягкую позицию по отношению к российскому на фоне расследования о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.

Траурная церемония пройдет 1 сентября в столице США. Гроб принесут к Вашингтонскому кафедральному собору.

Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение. Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу.

После смерти сенатора Трамп запретил администрации выпускать официальное заявление по этому поводу, где Маккейна называли героем. Позднее он согласился приспустить национальный флаг над Белым домом в память о политике.

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