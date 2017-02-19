Кара-Мурза-младший выписался из больницы и улетел за границу

Журналист, федеральный координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье, 19 февраля, адвокат Вадим Прохоров.

«Сегодня утром Владимир Кара-Мурза младший выписался из московской больницы и в сопровождении медика отбыл за границу для прохождения курса реабилитации после сильнейшего отравления», — сказал он.

О госпитализации журналиста стало известно 2 февраля. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому, в которой он находился до 8 февраля.

Супруга Кара-Мурзы-младшего Евгения сообщала, что ему был поставлен диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

В предыдущий раз журналиста экстренно госпитализировали в мае 2015 года. Он также пребывал в искусственной коме. Тогда экспертиза выявила в его крови многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов. Его отец сообщал, что, по предположению врачей, ухудшение состояния сына мог вызвать прием двух групп несовместимых препаратов.