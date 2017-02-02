Кара-Мурзу-младшего вновь госпитализировали в тяжелом состоянии

Координатор движения «Открытая Россия», публицист Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По словам Прохорова, Кара-Мурза находится в тяжелом состоянии. «Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад», — пояснил он.

Как рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Вишневский, Кара-Мурза пока находится в сознании, сообщают dni.ru.

В мае 2015 года Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в критическом состоянии в Первую Градскую больницу. По его словам, результаты анализов его клиента указывали на отравление: в образцах были обнаружены многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

Также сообщалось, что в крови Кара-Мурзы был обнаружен антидепрессант циталопрам, употребление которого может спровоцировать острую почечную недостаточность и гиперкалиемию.

После выписки публицист обратился в Следственный комитет России с просьбой провести токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки. Уголовное дело возбуждено не было.