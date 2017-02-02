Адвокат сообщил о критическом состоянии Кара-Мурзы-младшего

Адвокат Вадим Прохоров сообщил в Facebook о критическом состоянии публициста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего.

По его словам, Кара-Мурза находится без сознания. Лечащие врачи сообщают, что у пациента наступила полиорганная недостаточность, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, медики проводят гемодиализ и другие реанимационные процедуры. Причины ухудшения состояния Кара-Мурзы медики не установили, пишет Прохоров.

О госпитализации журналиста стало известно 2 февраля. Адвокат сообщал, что Кара-Мурза попал в больницу в тяжелом состоянии с симптомами, сходными с теми, которые наблюдались у него при госпитализации два года назад. Тогда экспертиза выявила в его крови многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

Соратник Кара-Мурзы по движению «Солидарность» Илья Яшин рассказал РИА Новости, что до того, как попасть в больницу, он планировал вылететь в США к семье.

В предыдущий раз Кара-Мурзу экстренно госпитализировали в мае 2015 года. Журналист пребывал в искусственной коме. Его отец сообщал, что, по предположению врачей, ухудшение состояния сына мог вызвать прием двух групп несовместимых препаратов.

