Адвокат сообщил о проверке по факту госпитализации Кара-Мурзы-младшего

Столичные следователи начали проверку в связи госпитализацией с симптомами отравления публициста и политика, координатора движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы-младшего. Об этом сообщает в субботу, 4 февраля, ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Вадима Прохорова.

«Мне позвонил следователь из следственного отдела по району Хамовники и выяснял, откуда именно и при каких обстоятельствах был госпитализирован Владимир», — рассказал адвокат, пообещав оказать следствию максимальное воздействие.

Примерно год назад Кара-Мурза, по словам Прохорова, уже обращался в СК с заявлением по факту первого отравления, которое, как он считал, было неудавшейся попыткой убийства. «За истекший год нам прислали лишь несколько промежуточных ответов, и в минувшем декабре мы подали новое заявление на имя [руководителя Следственного комитета Александра] Бастрыкина, чтобы в установленном уголовно-процессуальном порядке было принято некое решение, которое мы в случае несогласия могли бы обжаловать», — добавил он.

2 февраля Прохоров сообщил, что Кара-Мурза-младший находится в больнице без сознания в критическом состоянии. При этом медики, по его словам, причины ухудшения состояния публициста не установили.

О госпитализации журналиста стало известно ранее в тот же день. Он был доставлен больницу в тяжелом состоянии с симптомами, сходными с теми, которые наблюдались у него при госпитализации два года назад. Тогда экспертиза выявила в его крови многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

В предыдущий раз Кара-Мурзу экстренно госпитализировали в мае 2015 года. Журналист пребывал в искусственной коме. Его отец сообщал, что, по предположению врачей, ухудшение состояния сына мог вызвать прием двух групп несовместимых препаратов.