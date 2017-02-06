У Кара-Мурзы-младшего диагностировали отравление неустановленным веществом

Публицисту и политику, координатору движения «Открытая Россия» Владимиру Кара-Мурзе-младшему, госпитализированному с симптомами отравления, поставлен диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Об этом сообщает в понедельник, 6 февраля, ТАСС со ссылкой на супругу журналиста Евгению Кара-Мурзу.

«Врачи поставили диагноз — "острая интоксикация неустановленным веществом". Это официальный диагноз», — сказала собеседница агентства.

Кара-Мурза отметила, что врачам удалось стабилизировать состояние его супруга. «Его потихоньку приводят в сознание, смотрят, как он на это реагирует», — сообщила она, заметив в то же время, что медики не исключают осложнений.

4 февраля адвокат Кара-Мурзы-младшего Вадим Прохоров сообщил, что столичные следователи начали проверку в связи госпитализацией журналиста. 2 февраля он рассказал, что Кара-Мурза-младший находится в больнице без сознания в критическом состоянии. При этом медики, по его словам, причины ухудшения состояния публициста не установили.

О госпитализации журналиста стало известно ранее в тот же день. Он был доставлен больницу в тяжелом состоянии с симптомами, сходными с теми, которые наблюдались у него при госпитализации два года назад. Тогда экспертиза выявила в его крови многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

В предыдущий раз Кара-Мурзу экстренно госпитализировали в мае 2015 года. Журналист пребывал в искусственной коме. Его отец сообщал, что, по предположению врачей, ухудшение состояния сына мог вызвать прием двух групп несовместимых препаратов.