106-летняя Роберта Маккейн, мать сенатора Джона Маккейна, собирается приехать на похороны сына. Об этом сообщает Today.

Перенесшая инсульт женщина не присутствовала на поминальной службе в Аризоне 29 августа.

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В одном из интервью Роберта призналась, что, независимо от возраста, называла своего сына всегда Джонни. По ее словам, когда она узнала, как ее сын обзывал своих надзирателей во Вьетнаме, она пообещала «приехать и лично вымыть ему рот с мылом».

Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение. Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Траурная церемония пройдет 1 сентября в столице США. Одним из тех, кто понесет гроб к Вашингтонскому кафедральному собору, станет федеральный координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший.

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