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Американские военные испугались скорой войны

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Практически половина действующих американских военнослужащих уверены, что США в ближайшем будущем будут втянуты в масштабную войну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Military Times.

По ее информации, 46 процентов военных считают, что в течение года Соединенные Штаты примут участие в серьезном военном конфликте. Год назад так думали всего пять процентов опрошенных. В то же время половина считает маловероятным начало военных действий. В 2017-м такую оценку давали две трети респондентов.

Служащие уверены, что опасность исходит в первую очередь от Москвы и Пекина: 71 процент опрошенных назвал именно Россию значительной угрозой, Китай таковой считают 69 процентов. Эти показатели значительно выросли за год: с 18 и 24 процентов соответственно. В то же время Северная Корея, считавшаяся самой главной опасностью, передвинулась сразу на седьмую позицию (с 72 до 46).

Теперь главной угрозой безопасности США военные считают кибератаки (89 процентов). Присутствие на американской территории радикальных исламистов беспокоит 59 процентов опрошенных, наличие «домашних» террористических групп — 49, а зарубежных группировок, в том числе «Исламского государства» (запрещено в России), — 48 процентов.

Опрос проводили в конце сентября — начале октября. Респондентами стали более 800 человек.

В июле сообщалось, что более трети американцев считают Россию врагом США. В целом Москву сочли врагом Вашингтона 38 процентов опрошенных.

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