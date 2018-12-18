Москва открестилась от отправки «армии российских наемников» в ЦАР

Появляющиеся в западных СМИ сообщения об отправке в Центральноафриканскую Республику «армии российских наемников» являются спекуляциями. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

По его словам, находящиеся на территории ЦАР специалисты из России помогают в укреплении вооруженных сил страны и их «никоим образом нельзя отнести к категории наемников».

«В ЦАР их задача состоит именно в решении тех задач, о которых уже было сказано, — укрепление вооруженных сил, создание условий для действенной защиты суверенитета и территориальной целостности страны», — пояснил Кемарский.

Он также подчеркнул, что в данный момент не идет речи и о создании российских военно-морских баз в странах Африки. Дипломат отметил, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и африканскими государствами «имеет давнюю историю» и Россия остается открытой для него.

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Ранее в декабре сообщалось, что российский миллиардер Евгений Пригожин посетил встречу с лидерами вооруженных группировок ЦАР, которая состоялась в суданской столице Хартуме в августе. Согласно сообщению на сайте МИД России, на встрече прошли переговоры по урегулированию конфликта в ЦАР. Среди участников были и те, кто ранее входил в альянс «Селека» и «Антибалака».

В ноябре сообщалось, что Пригожин предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

С 2013 года в ЦАР происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».

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