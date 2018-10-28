Повстанцы потребовали от России покинуть ЦАР

Мусульманские повстанцы в Центральноафриканской Республике потребовали у правительства страны вывести с занимаемых ими территорий свои силы, а также российских военных специалистов. На выполнение ультиматума один из лидеров военного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» (сейчас — CNDS) Абдулай Иссен отвел властям 48 часов, его слова приводит «Би-би-си».

«У представителей правительства, находящихся на территориях, оккупированных [теперь] бывшими группами "Селеки", есть 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил Иссен.

Как пишет РБК, причиной подобных заявлений стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, который является мусульманином. Иссен назвал отстранение Мекасуа незаконным и обвинил президента страны Фостен-Арканжа Туадера, которые исповедует христианство, в заговоре, подготовленном при участии российских военных.

Лидер повстанцев также посетовал на то, что присутствие «близких к Кремлю наемников» становится «все более и более опасным для демократии» ЦАР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию об ультиматуме, передает РИА Новости. По ее словам, СМИ стали «жертвой фейковых новостей». «Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — добавила она.

Официально о присутствии в ЦАР российских военных специалистов стало известно в марте 2018 года, когда МИД России опубликовал соответствующее заявление. Сообщалось, что в республику были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих. В октябре стало известно, что Россия готова направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов.

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