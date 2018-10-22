Россия рассказала о готовности усилить военное присутствие в Африке

Россия готова направить в Центральноафриканскую Республику дополнительных военных инструкторов. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

По его словам, все зависит от желания правительства ЦАР, и Москва при возможности откликнется на их пожелания в вопросе укрепления безопасности. «Так что я не исключаю этого. Нужно больше — будет больше», — сказал он.

Замминистра добавил, что этот вопрос достаточно просто согласовывается с ООН. «Есть согласованные рамки, определенные рестрикции, но мы действуем в соответствии с нашими обязательствами», — пояснил Богданов.

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Ранее в октябре сообщалось, что европейские министры иностранных дел решили усилить военную поддержку ЦАР, чтобы противодействовать влиянию России на положение дел в стране.

В августе в российском МИД напомнили, что по просьбе президента страны, на законном основании и с одобрения Совета Безопасности ООН в ЦАР были направлены 175 российских инструкторов — 170 гражданских и 5 военных. Их задача — обучение местных военных навыкам обращения с оружием и техникой, которые Минобороны России безвозмездно поставило Банги в январе и феврале.

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