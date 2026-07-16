Федоров рассказал о разговоре с Зеленским после отставки

Федоров заявил о разговоре с Зеленским после своей отставки

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о разговоре с президентом республики Владимиром Зеленским во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Зеленский предложил мне остаться в команде и стать советником, однако я отказался», — рассказал Федоров.

По его словам, с украинским лидером у него должна пройти еще одна встреча.

Ранее Федоров заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить.