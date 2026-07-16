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13:25, 16 июля 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной

Песков: Россия не стала бы проводить параллели между Ираном и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия не стала бы проводить параллели между конфликтом вокруг Ирана и ситуацией на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится держать во время процесса урегулирования. (...) Поэтому проводить параллели мы бы не стали», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия признательна Турции за ее готовность содействовать урегулированию украинского конфликта.

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