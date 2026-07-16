В Кремле ответили на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной

Песков: Россия не стала бы проводить параллели между Ираном и Украиной

Россия не стала бы проводить параллели между конфликтом вокруг Ирана и ситуацией на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится держать во время процесса урегулирования. (...) Поэтому проводить параллели мы бы не стали», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия признательна Турции за ее готовность содействовать урегулированию украинского конфликта.