Кремль отреагировал на заявление Турции об Украине

Песков: Россия благодарна Турции за готовность содействовать урегулированию на Украине

Россия признательна Турции за ее готовность содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров по Украине при посредничестве Турции. По его словам, на данный момент Москва не видит сейчас «каких-либо быстрых перспектив» для этого, но при этом сохраняет открытость для продолжения мирного процесса разрешения кризиса.

