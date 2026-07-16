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12:55, 16 июля 2026Мир

Кремль отреагировал на заявление Турции об Украине

Песков: Россия благодарна Турции за готовность содействовать урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия признательна Турции за ее готовность содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров по Украине при посредничестве Турции. По его словам, на данный момент Москва не видит сейчас «каких-либо быстрых перспектив» для этого, но при этом сохраняет открытость для продолжения мирного процесса разрешения кризиса.

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