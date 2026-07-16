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13:25, 16 июля 2026Забота о себе

Дачникам рассказали о путях заражения опасной инфекцией

Онищенко: Туляремией можно заразиться от животных на даче
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Туляремией можно заразиться в дачный сезон. О путях заражения этой опасной инфекцией рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова приводит НСН.

Специалист напомнил, что туляремия — зооантропонозная инфекция, то есть болеет и человек, и животное. «Болеют кролики, водяные крысы, полевки, зайцы. Человек может заразиться при контакте с этими животными, на охоте», — рассказал Онищенко.

Еще одним путем передачи является алиментарный — через воду и пищевые продукты. Кроме того, подхватить инфекцию можно через воздух. «Если вы, допустим, в селе и проращиваете пшеницу в амбаре, то можете надышаться этой пыли, которая там поднимается, если она заражена полевками», — пояснил он.

Также передать инфекцию человеку могут комары и другие кровососущие насекомые, если перед этим они укусили грызуна.

Симптомами туляремии являются высокая температура — до 40 градусов, головные боли, головокружение, боль в мышцах. При их появлении Онищенко призвал незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских дачников об опасности туляремийной инфекции. Она приводит к воспалению, увеличению лимфоузлов, кашлю, одышке, может сопровождаться болью в животе и рвотой, а на месте укусов или контакта образуются болезненные язвы.

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