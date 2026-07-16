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13:24, 16 июля 2026Наука и техника

Британия разработает баллистические «Сумерки» для Киева

Bloomberg: Британия подписала контракты на разработку баллистической ракеты для Киева
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hamara / Shutterstock / Fotodom

Великобритания подписала контракты на разработку баллистической ракеты Nightfall («Сумерки»), которую хотят передать Киеву в 2027 году. Об этом пишет Bloomberg.

«Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем пять десятилетий баллистической ракеты, которая должна быть создана к концу следующего года», — говорится в сообщении.

Источники агентства отметили, что Минобороны Великобритании скорректировало характеристики ракеты для ускорения разработки. Испытания хотят начать в течение следующих 12 месяцев, а первые поставки могут осуществить в конце 2027-го.

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Оборонное ведомство планирует получить изделие с дальностью 500 километров и боевой частью весом 200 килограммов, которое сможет поражать цели в условиях помех. Одна ракета должна стоить не более 800 тысяч фунтов стерлингов.

В январе заместитель министра обороны Британии Люк Поллард сообщил, что Лондон планирует выпускать минимум десять ракет в месяц.

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