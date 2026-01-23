Реклама

18:20, 23 января 2026

Британия начнет выпуск ракет для Киева в 2027 году

UKDJ: Британия начнет выпуск баллистических ракет Nightfall для Киева в 2027-м
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Британские предприятия начнут выпуск баллистических ракет, которые разработают в рамках программы Nightfall для Киева, в следующем году. Об этом пишет UK Defence Journal (UKDJ).

Минобороны Лондона подтвердило, что контракты на разработку ракеты заключат этой весной, а производство планируют начать в 2027 году. Замминистра обороны Люк Поллард сообщил, что ведомство продвигается к заключению нескольких контрактов. В марте три команды получат деньги для проектирования и сборки трех ракет. Изделия должны будут отправить на испытания в течение 12 месяцев.

После тестовых пусков Минобороны Британии планирует сразу приступить к производству, а первые поставки ракет Киеву могут начать в конце 2027 года. По словам Полларда, темпы выпуска постепенно нарастят минимум до десяти ракет в месяц.

Ранее в январе хорватское издание Advance писало, что Nightfall, которую позиционируют как дешевый боеприпас, станет дорогим средством поражения для избирательного применения.

