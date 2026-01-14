Реклама

Наука и техника
16:17, 14 января 2026Наука и техника

В Хорватии отказались считать ракету Nightfall дешевым оружием

Advance: Разрабатываемая для Киева ракета Nightfall станет дорогим оружием
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Баллистическая ракета Nightfall, которую Британия планирует разработать для Киева, станет дорогим боеприпасом для избирательного применения. В публикации хорватского издания Advance отказались считать британскую ракету дешевым оружием.

Отмечается, что главным преимуществом Nightfall хотят сделать точность. Заказчик хочет получить ракету, которая сможет поражать цели с отклонением не более 10 метров от заданной точки. По словам автора, такие характеристики при дальности 500-600 километров может обеспечить только очень сложная система наведения.

«Официальная документация опирается на тезис о дешевой ракете, которую можно серийно производить. Однако реальные цифры говорят о том, что такое оружие хоть и будет стоить дешевле [американских баллистических ракет] ATACMS, но все равно останется в категории дорогих вооружений, которыми так просто не разбрасываются», — пишет автор.

Он подчеркнул, что в случае успеха программы в год планируют выпускать не более 100 ракет, которые не смогут повлиять на ситуацию в зоне специальной военной операции. Также стоит учитывать, что Вооруженные силы России располагают многоуровневой системой противоракетной обороны, которая способна обнаруживать и перехватывать баллистические цели. Кроме того, по словам автора, у России есть опыт оперативного вывода ключевых объектов из зоны поражения дальнобойного оружия. Издание резюмирует, что сейчас судить о возможностях Nightfall рано, поскольку проект находится на этапе тендера.

Ранее в январе в Минобороны Великобритании сообщили, что первые ракеты Nightfall будут готовы в течение 12 месяцев. Планируемая стоимость производства одной ракеты не будет превышать 1,1 миллиона долларов.

