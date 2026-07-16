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13:23, 16 июля 2026Бывший СССР

Федоров описал конфликт с Сырским словами «придумал, как расколоть страну»

Федоров: Сырский не говорил о проблемах и придумал, как расколоть страну
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не говорил о проблемах и придумал, как расколоть страну. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов открыто говорить обо всех проблемах. (...) Сырский придумал, как расколоть страну», — подчеркнул он.

Федоров также заявил, что Сырский «плел интриги» в отношении него и блокировал все предложенные главой украинского Минобороны меры и реформы.

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