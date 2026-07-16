Российская бизнесвумен назвала клиентку быдлом и хамлом из-за жалобы

Российская бизнесвумен Молдавская назвала клиентку быдлом из-за жалобы на браслет

Российская бизнесвумен Виктория Молдавская нарвалась на волну критики из-за грубости в адрес клиентки в соцсетях. Комментарии появились в Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пользовательница @armine999 пожаловалась на опыт взаимодействия с брендом Viva La Vika и его владелицей. Девушка заказала два браслета с персональной гравировкой стоимостью 15 тысяч рублей и осталась недовольна их качеством. Она также возмутилась гравировкой с рекламой соцсети марки, о нанесении которой на украшение ее не предупредили при заказе.

Покупательница высказала недовольство качеством подарка и работой службы поддержки в личном сообщении владелице бренда. Молдавская в ответ вновь отправила девушку к поддержке Viva La Vika и заявила, что не терпит хамского тона в общении и потребительского терроризма. Кроме того, позже в личных соцсетях она назвала клиентку хамлом и быдлом.

Потом она [Молдавская] выложила сторис, что я быдло и хамло, довела ее и ее сотрудников до истерики, оскорбляла ее и «тыкала». И она пошла навстречу клиенту, хотя он был не прав @armine999

В комментариях под публикацией @armine999 на грубое общение предпринимательницы пожаловались и другие пользователи. «Вещи какого бренда ты никогда не купишь? Начну: Viva La Vika», — написала одна из юзерш.

В июне основатель бренда Revyline Максим Обушенков назвал женщин «жирненькими» и подвергся критике в соцсетях.