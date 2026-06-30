Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

Основатель бренда средств гигиены полости рта Revyline стоматолог Максим Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену. На данный ролик в том числе обратил внимание блогер Александр Ковен на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сети распространилось архивное видео, на котором указанный врач отвечает на вопрос о том, какая женщина не вызвала бы у него интереса. «Жирненькая», — сообщил владелец марки. При этом он пояснил, что считает таковыми женщин, которые весят 55 и больше килограммов. Также среди недостатков он назвал кривые зубы потенциальной избранницы.

Впоследствии на Обушенкова обрушился шквал критики. Слова стоматолога вызвали негодование у обычных юзеров, а также у его коллег и других специалистов. «От лица всех стоматологов — он не наш. Мы выкинули его продукцию с прилавков. Это просто позор», «Директор Revyline — типичный представитель патриархального токсичного общества. (...) Я, как психолог, не могу молчать. Число женщин с РПП [расстройством пищевого поведения] растет каждый год (...)», «Для меня этот бренд в черном списке навсегда», «Есть принципиальная разница между свободой высказывания и публичным унижением людей. Высказывания владельца Revyline, на мой взгляд, выходят далеко за пределы допустимой профессиональной и человеческой этики», — отметили пользователи Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Изначально Обушенков попытался в комментариях объяснить свое высказывание собственным мнением, заявив, что «все в рамках приличия». Однако после массовой отмены на странице бренда в Instagram появился ролик с извинениями врача, где он заявил, что неудачно выразился.

Комментарии к видео оказались закрыты, но пользователи оценили его на других страницах. «Основатель [Revyline] решил публично порассуждать, кто "жирный", а когда прижало, начались позорные оправдания в стиле "меня не так поняли". Все мы так поняли. Пользоваться этим брендом после такого — себя не уважать», — указала одна из пользовательниц Threads.

В свою очередь, юзерша с никнеймом @crab.3692534 Threads заявила, что якобы узнала в Обушенкове человека, который изнасиловал ее 17 лет назад. Девушка отметила, что на тот момент ей было 22 года и она встретила мужчину на сайте знакомств. При этом пользовательница уточнила, что доказательств преступления у нее не осталось.

«Это фейковый аккаунт, так как у меня нет доказательств. Прошло много лет, и все переписки и данные умерли вместе с гаджетами, которые я использовала в тот год. (...) Девочки, я же наверняка не одна пострадала от этого человека? Может быть, мой пост подтолкнет вас озвучить свою боль и унижение», — обратилась @crab.3692534 к другим юзершам.

В сентябре российскую блогершу Анастасию Миронову обругали в сети за непристойный дизайн стаканов с намеком на оральный секс ее кофейне Irnby в Санкт-Петербурге. Пользователи назвали рекламу пошлой и неуважительной, а владелицу российской кофейни обвинили в объективизации женщин.