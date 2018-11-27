Российские военные инструкторы в ЦАР попали на видео

Российские военные инструкторы тренируют армию Центральноафриканской Республики. Видеосюжет об этом опубликовал телеканал Al Jazeera на YouTube.

В репортаже, размещенном 15 ноября, показано, как проходят тренировки военных в Беренго, где ранее находилась резиденция лидера ЦАР Жан-Беделя Бокассы. Лица российских инструкторов на кадрах скрыты.

На видео также присутствует советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Он дает интервью, в котором отрицает, что инструктирующие африканцев россияне связаны с ЧВК Вагнера. По его словам, «это обычные российские резервисты».

В конце октября Россия заявляла о готовности отправить в ЦАР дополнительных военных инструкторов. Ранее сообщалось, что 170 российских специалистов были направлены в страну по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!