В доме свергнутого президента Судана нашли более 100 миллионов долларов

В ходе обыска в доме свергнутого президента Судана Омара аль-Башира изъяли сумму, эквивалентную 113 миллионам долларов США. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Ахдас ньюс».

Низложенный и арестованный армией бывший глава государства подозревается в отмывании денег и нарушении закона об иностранной валюте. Во время обыска было найдено около 352 тысяч долларов США, порядка 6,7 миллиона евро и 5 миллиардов суданских фунтов (почти 105 миллионов долларов США), что в общей сложности составляет около 113 миллионов долларов США. Конфискованные средства отправили в казначейство Центрального банка Судана.

На прошлой неделе свергнутого армией 11 апреля лидера страны перевели в центральную тюрьму Кобер на севере столицы. Ранее он содержался под домашним арестом в одной из своих резиденций. Туда же направлены многие известные руководители исламистского движения, а также подозреваемые в коррупции чиновники.

За последние дни в стране были арестованы свыше 200 представителей бывших властей республики, включая функционеров бывшей правящей партии «Национальный конгресс».

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

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