В Судане посадили бывшего президента и решили разделаться с коррупцией

Переходный военный совет Судана поручил Центробанку проверить все финансовые операции с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на суданское информагентство SUNA.

По его информации, в распоряжении говорится о праве конфисковать все сомнительные средства. Военный совет также приказал приостановить подозрительные сделки по передаче прав собственности на акции.

РИА Новости сообщает, что Центробанк страны проведет проверку для привлечения виновных к ответственности. Главной целью является выявить коррупционную составляющую в сделках.

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В то же время BBC News сообщает, что бывший президент Омар аль-Башир был переведен в тюрьму строгого режима Кобар в Хартуме. До этого момента он находился в своей резиденции под усиленной охраной. Отмечается, что аль-Башир содержится в одиночном заключении под строгим надзором.

Ранее министр иностранных дел Уганды Генри Орем Окелло заявил агентству Reuters, что страна рассмотрит вопрос о предоставлении убежища свергнутому лидеру, если он подаст такое прошение.

16 апреля в МИД России сообщили, что Москва признает власть устроивших переворот в Судане военных.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

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