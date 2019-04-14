Армия Судана рассказала о причинах отставки возглавившего переворот министра

Военный совет Судана отправил в отставку министра обороны страны Авада ибн Ауфа в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кубаши Ибрагим также рассказал о перестановках в спецслужбах. Новым главой разведывательной службы Судана станет генерал-лейтенант Абу Бакр Мустафа, поскольку предыдущий руководитель ведомства Салах Гош тоже накануне ушел в отставку.

Кубаши Ибрагим отметил, что представители правящей партии «Национальный конгресс», которая представляет интересы свергнутого президента Омара аль-Башира, не будут участвовать в формировании нового правительства.

Военный совет пообещал, что не будет применять силу для разгона демонстрантов, которые протестуют и после свержения аль-Башира. Суданская оппозиция продолжает акции протеста, поскольку требует передачи власти гражданскому правительству.

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Об отставке министра обороны Судана Авада ибн Ауфа стало известно 13 апреля. Он выступил с обращением к нации и объявил, что складывает с себя полномочия председателя военного совета, временно сформированного для управления страной. Новым главой совета стал Абдель Фаттах аль-Бурхан — бывший начальник штаба сухопутных войск, который в феврале был назначен главным инспектором вооруженных сил Судана.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.

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