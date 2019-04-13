Возглавивший временную власть в Судане министр объявил об отставке

Министр обороны Судана Авад Мохамед Ахмед ибн Ауф выступил с обращением к нации и объявил, что складывает с себя полномочия председателя военного совета, временно сформированного для управления страной. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил телеканал Al-Hadath.

Новым главой совета стал Абдель Фаттах аль-Бурхан — бывший начальник штаба сухопутных войск, который в феврале был назначен главным инспектором вооруженных сил страны. Аль-Бурхан уже принес присягу перед армией.

Также сообщается, что свой пост покинул глава разведывательной службы Судана Салах Гош.

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Ранее глава политического комитета военного совета страны генерал Омар Зин аль-Абидин сообщил, что армия Судана может досрочно вернуть власть гражданскому правительству. По его словам, передача власти произойдет раньше запланированного, если ситуация в государстве значительно улучшится. Согласно изначальному плану, переходный период должен составить два года.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

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