Желавшие свержения президента остались недовольны итогами свержения президента

Суданская оппозиция призывает население продолжать акции протеста после свержения президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры Ассоциации суданских профессионалов (SPA) — главного организатора последних демонстраций — считают, что сидячая забастовка у Министерства обороны в Хартуме должна продолжиться.

Один из лидеров профсоюзной организации Омар Салех Сеннар до этого заявил, что протестующие примут только гражданское правительство. По его словам, в новый кабинет должны войти оппозиционные деятели групп, подписавших в январе декларацию о свободе и изменениях. Он отмечал также, что SPA планирует провести с военными переговоры о передаче власти.

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Ранее военные подтвердили, что свергли аль-Башира. Они сообщили о формировании военного совета, который будет управлять страной два года. После этого переходного периода планируется провести выборы. В стране объявили чрезвычайное положение на три месяца, на 24 часа закрыли воздушное пространство, а также до дальнейшего уведомления приостановили работу всех контрольно-пропускных пунктов на границах.

Армия Судана после четырехмесячных протестов населения утром 11 апреля совершила в стране переворот. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.

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