В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство.

Агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ утверждает, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.

Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение и радио Судана около 06:00 мск и прервали вещание. В настоящее время в эфире звучит патриотическая музыка.

Журналист «Голоса Америки» Харун Маруф в своем Twitter сообщает, что на улицах Хартума появились солдаты. Также закрыт аэропорт Хартума.

В последние недели в Судане проходили демонстрации с требованием отставки президента. Протестующие обращались к армии с просьбой сместить аль-Башира с поста, который тот занимает уже 30 лет.

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