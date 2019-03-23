В Судане загорелся президентский дворец

В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца. Видео инцидента очевидцы опубликовали в Twitter в субботу, 23 марта.

На кадрах видно, как из постройки валит густой дым.

Как сообщили BajNews в администрации главы государства Омара аль-Башира, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар вспыхнул на втором этаже старинного особняка, его уже удалось локализовать. Количество пострадавших не уточняется.

Президент Судана и сотрудники его администрации во время пожара работали в располагающейся по соседству новой резиденции. Она была построена в 2015 году в нескольких сотнях метров от исторического дворца.

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